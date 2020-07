trans-o-flex für beste Qualität und Service in Europa ausgezeichnet

Zum vierten Mal in Folge hat der Logistikdienstleister trans-o-flex Express den Preis für beste Qualität des internationalen Distributionsnetzes Eurodis gewonnen. Erstmalig war trans-o-flex außerdem Gewinner des Preises in der Kategorie bester Kundenservice. „Der Doppelsieg ist ein Riesenerfolg für unsere gesamte Belegschaft und ein Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Tagtäglich Qualität liefern, messen und bewerten ist aufwändig, aber es ist der einzige Weg, um als Logistikdienstleister dauerhaft erfolgreich zu sein“, so Wolfgang P. Albeck, CEO von trans-o-flex.

Der dritte Eurodis-Preis im Bereich Sales ging an den ungarischen Partner Express One. Für das 1997 gegründete Unternehmen sind täglich mehr als 450 Kuriere im Einsatz, die 30.000 nationale und internationale Sendungen zustellen. Express One ist seit 2010 Mitglied von Eurodis.

Die Wettbewerbe sind Teil des Qualitätsmanagements von Eurodis. Das Netz für den gemeinsamen Transport von Ware in Paketen und auf Paletten, im B2B- und im B2C-Bereich, zeichnet mit den drei Awards die Leistungen der Eurodis-Mitglieder im letzten Kalenderjahr aus. Für die aktuelle Betrachtung ging die Leistung aller Eurodis-Partner aus 2019 in die Bewertung ein. Dafür wertet Eurodis an jedem Arbeitstag alle Sendungsdaten aus und ermittelt daraus die Platzierung.

Entscheidende Kriterien in der Qualitätsbewertung sind Sendungsscans, Datenübermittlung, Einhaltung der Regellaufzeiten, Sendungsinformationen und Abliefernachweise. In der Kategorie Kunden-/Partnerservice wird über ein System erfasst, wie schnell und in welcher Qualität Anfragen beantwortet werden.

Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport befördern. International arbeitet trans-o-flex über die Netze Eurotemp (temperaturgeführte Logistik) und Eurodis (in 36 Ländern Europas).

trans-o-flex stellt sowohl Ware in Paketen als auch auf Paletten zu. trans-o-flex Express bietet zudem zahlreiche Express- und Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte, Sendungskonsolidierung oder Direktfahrten. Die Express-Transporte werden ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle Mehrwertdienste wie Serialisierung von Arzneimitteln. Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesellschaften, die insgesamt rund 2.200 Mitarbeiter beschäftigen, belief sich 2019 auf rund 495 Mio. Euro.

