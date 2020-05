Thermologistic Frankfurt GmbH: 1.000 zusätzliche Transporte in 2020

Die Thermologistic Frankfurt GmbH hat die Frankfurt Cargo Road GmbH aus einer Insolvenz übernommen. Damit setzt das Logistikunternehmen seinen Expansionskurs weiter fort. Durch die Firmenakquisition steigt die Zahl der Beschäftigten um 9 zusätzliche Mitarbeitende am Standort Frankfurt.

Außerdem übernimmt die Thermologistic Frankfurt GmbH 13 Megatrailer, 7 Planenauflieger und 6 GDP-zertifizierte Kühlauflieger des insolventen Unternehmens. Letztere sind mit modernsten Telematik- und C-Logsystemen ausgestattet.

„Mit der kurzfristigen Übernahme der Frankfurt Road Cargo werden wir unsere Marktposition am Frankfurter Flughafen noch stärker ausbauen als geplant. Bei der Zusammenführung beider Unternehmen steht im Vordergrund, den reibungslosen Übergang sowie eine Kontinuität der bestehenden Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten“, sagt Thermologistic-Geschäftsführer Bern Schmied.



Durch die Übernahme des Kundenstammes ergeben sich für die Firma Thermologistic am Frankfurter Flughafen neue Chancen, besonders für die Bereiche der Pharma- und Triebwerkstransporte. Die neu erworbenen Fahrzeuge ergänzen den Fuhrpark des Unternehmens perfekt und sollen ab sofort im Deutschland- und Europaverkehr eingesetzt werden.



Bernd Schmied führt weiter aus „Mit der Übernahme des Unternehmens sind wir noch breiter aufgestellt und können eine bessere Auslastung der Kapazitäten erzielen. Zusätzlich bietet eigenes Equipment den Vorteil, dass wir mehr Kontrolle über die jeweiligen Transportleistungen haben. Wir erschließen damit neue Kundenkreise und stärken unsere Marktpräsenz.“



Durch den Zukauf im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Kühllogistiker 1.000 Transporte zusätzlich. Davon entfallen etwa 70 Prozent auf Pharmatransporte und rund 30 Prozent auf Triebwerkstranporte. Für 2020 erwartet Thermologistic eine Umsatzsteigerung von 25 Prozent.



Die Thermologistic Frankfurt GmbH wurde 2018 als Spezialist für die Organisation und Abwicklung von Transportdienstleistungen für leicht verderbliche Waren im sogenannten Cross-Docking-Geschäft gegründet. Mit einer eigenen Fahrzeugflotte sowie mit ausgewählten Partnergesellschaften bietet das Unternehmen unter anderem europaweite Luftfrachtersatzverkehre an. Thermologistic ist nach ISO 9001:2015 und IFS Logistics zertifiziert.

www.thermologistic.com