Stufe 2 der Secure Release Order in Hamburg und Bremerhaven

In Deutschland geht die digitale Freistellung für Containerimporte über die IT-Plattform German Ports in die finale Phase.Als letzte Teilnehmergruppe werden Transportunternehmen und Lkw-Fahrer verpflichtend in den Prozess eingebunden.Abholende Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie über ein gültiges digitales Abholrecht verfügen.Damit geht das neue Freistellungsverfahren unter dem Namen Secure Release Order (SRO) in den deutschen Nordseehäfen vollständig in den Regelbetrieb über.Das ermöglicht es den Terminals, die Legitimation direkt beim Terminaleintritt in Echtzeit zu überprüfen.

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