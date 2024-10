Scale-up Storebox eröffnet den 350. Standort

Wiener Lager- und Logistikfirma zählt schon 21.000 Abteile in über 200 Städten in sechs europäischen Ländern. Click & Collect erweist sich als Wachstumstreiber.

Das Wiener Lager- und Logistikunternehmen Storebox hat vor kurzem seinen bereits 350.Standort eröffnet.Dieser befindet sich in den Niederlanden, womit das Scale-up jetzt in sechs europäischen Ländern vertreten ist: Österreich, Deutschland, Schweiz, Belgien, Niederlande und Luxemburg.Insgesamt zählt das Unternehmen zurzeit 21.000 Lagerabteile in mehr als 200 europäischen Städten.