Silk Way Group baut neuen Frachtflughafen

In Aserbaidschan soll in der Freihandelszone Alat nahe der Hauptstadt Baku ein modernes Logistikdrehkreuz entstehen. Inbetriebnahme ist für 2026 geplant.

Im Zuge der 29.Weltklimakonferenz, die seit dem 11.bis 24.November in Baku stattfindet, hat die aserbaidschanische Fluggesellschaft Silk Way Group die Pläne für ein ehrgeiziges Infrastrukturprojekt bekanntgegeben: den Bau eines neuen Frachtflughafens in der Freihandelszone Alat.Der neue Flughafen wird von der Silk Way Alat Free Economic Zone Company (AFEZ) betrieben, die gegründet wurde, um die Logistik- und Infrastrukturinitiativen der Silk Way Group in der Region voranzutreiben.