Sienzi Lojistik: Anteilsmehrheit geht an Gebrüder Weiss

Kunden mit internationalen Lieferketten profitieren von effizienter Zollabwicklung und flexibler Lagerlogistik in Istanbul.

Bild: Gebrüder Weiss - Berk Goral / Von links: Thomas Moser (Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss), Murat Doğan (Geschäftsführer von Sienzi Lojistik), Wolfram Senger-Weiss (Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss) und Mişel Yakop (Landesleiter Türkei bei Gebrüder Weiss).

Gebrüder Weiss erwirbt die Mehrheitsanteile an dem türkischen Logistikunternehmen Sienzi Lojistik, Das Unternehmen mit Sitz in Istanbul wurde 2007 gegründet und ist spezialisiert auf Zoll- und Lagerlogistik.Es bleibt als eigenständige Gesellschaft bestehen und firmiert künftig als Sienzi Lojistik – a Company of Gebrüder Weiss.„Mit der Beteiligung an Sienzi Lojistik erweitern wir unsere Marktpräsenz in der Türkei und integrieren die Zolllager-Kompetenz unseres Partners dauerhaft in unser Netzwerk.Ein strategischer Schritt, um Kunden mit komplexen Lieferkettenanforderungen optimal zu unterstützen und alle Dienstleistungen direkt aus einer Hand anbieten zu können“, erklärt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss.Sienzi Lojistik hat seinen Sitz in Istanbul.