Anzeige

Sienzi Lojistik: Anteilsmehrheit geht an Gebrüder Weiss

05.09.2025

Kunden mit internationalen Lieferketten profitieren von effizienter Zollabwicklung und flexibler Lagerlogistik in Istanbul.

Sienzi Lojistik: Anteilsmehrheit geht an Gebrüder Weiss Bild: Gebrüder Weiss - Berk Goral / Von links: Thomas Moser (Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss), Murat Doğan (Geschäftsführer von Sienzi Lojistik), Wolfram Senger-Weiss (Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss) und Mişel Yakop (Landesleiter Türkei bei Gebrüder Weiss).
Gebrüder Weiss erwirbt die Mehrheitsanteile an dem türkischen Logistikunternehmen Sienzi Lojistik, Das Unternehmen mit Sitz in Istanbul wurde 2007 gegründet und ist spezialisiert auf Zoll- und Lagerlogistik.Es bleibt als eigenständige Gesellschaft bestehen und firmiert künftig als Sienzi Lojistik – a Company of Gebrüder Weiss.„Mit der Beteiligung an Sienzi Lojistik erweitern wir unsere Marktpräsenz in der Türkei und integrieren die Zolllager-Kompetenz unseres Partners dauerhaft in unser Netzwerk.Ein strategischer Schritt, um Kunden mit komplexen Lieferkettenanforderungen optimal zu unterstützen und alle Dienstleistungen direkt aus einer Hand anbieten zu können“, erklärt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss.Sienzi Lojistik hat seinen Sitz in Istanbul.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Hafen Wien bleibt Logistik-Hub für Lagermax Autotransport

Strategische Vereinbarung sichert wichtige Lagerflächen und unterstreicht die Bedeutung des Standorts als zentrale Automotive-Drehscheibe in Ostösterreich.

04.09.2025

Gebrüder Weiss bringt weitere E-Lkw auf die Straße

Zwei neue E-Lkw fahren ab sofort in Vorarlberg, zwei weitere in Oberösterreich; die E-Flotte wächst noch bis Ende 2025 weiter.

04.09.2025

Havi: „Green Logistics“ für McDonald’s Österreich

Der gesamte Fuhrpark wird mit Biodiesel betrieben, der aus Altspeiseöl aus McDonald’s-Restaurants gewonnen wird.

03.09.2025
Anzeige
Anzeige