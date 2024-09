Sehenswerte Drohnen-Flugshow bei cargo-partner

Japanische Startup-Firma Spiral stellte im iLogistics Center in Fischamend ihr autonomes Flugsteuerungssystem vor. Lokales Büro in Wien eröffnet.

Spiral ist eine japanische Startup-Firma, die für Drohnen das autonome Flugsteuerungssystem „MarkFlexAir“ entwickelt hat.Es ist speziell für den Einsatz in Innenräumen geeignet.Während herkömmliche Drohnen mit Hilfe von GPS und Sensoren fliegen und sich dabei auf eine vorgefertigte Karte einer Einrichtung beziehen, können die mit der Technologie von Spiral ausgestatteten Fluggeräte auch in Bereichen ohne Funkempfang navigieren, indem sie über eine spezielle Software eingegebenen Routen folgen und QR-Codes an Wänden erkennen.Spiral arbeitet daran, diese Technologie für regelmäßige Inspektionen in Tunneln, auf Dämmen, bei Abwassersystemen und in unterirdischen Bauwerken zu nutzen, um angesichts der Einführung autonomer Indoor-Flugdrohnen „zum Retter der Techniker vor Ort zu werden“.Das Unternehmen, das derzeit auf den großen europäischen Tunnelbaumarkt abzielt, hat vor kurzem eine lokale Tochtergesellschaft in Wien eröffnet: Spiral Europe FlexCo.