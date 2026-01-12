Schneckenreither stellt sich an der Spitze neu auf

Seit 5. Jänner 2026 sitzt Thomas Dobusch auf dem Chefsessel und hat damit die operative Verantwortung für das internationale Speditionsgeschäft übernommen.

1970 gegründet, hat die in Ansfelden bei Linz ansässige Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft m.b.H.ihr Leistungsportfolio im Lauf der Jahre kontinuierlich erweitert und sich dabei auf unabhängige und verlässliche Transport- und Logistiklösungen fokussiert.Heute beschäftigt das Unternehmen an 8 Standorten in Österreich rund 250 Mitarbeitende.