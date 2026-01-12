Schneckenreither stellt sich an der Spitze neu auf

12.01.2026

Seit 5. Jänner 2026 sitzt Thomas Dobusch auf dem Chefsessel und hat damit die operative Verantwortung für das internationale Speditionsgeschäft übernommen.

Schneckenreither stellt sich an der Spitze neu auf Bild: Art-studio Gerhart Michael Holzinger / Thomas Dobusch
1970 gegründet, hat die in Ansfelden bei Linz ansässige Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft m.b.H.ihr Leistungsportfolio im Lauf der Jahre kontinuierlich erweitert und sich dabei auf unabhängige und verlässliche Transport- und Logistiklösungen fokussiert.Heute beschäftigt das Unternehmen an 8 Standorten in Österreich rund 250 Mitarbeitende.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

2025 bescherte der Post über 500 Mio. Pakete

In Österreich wurden 232 Mio. Pakete befördert, mit Tageshöchstwerten im Dezember von bis zu 1,65 Mio. Stück.

12.01.2026

Panattoni stärkt seine Präsenz in Westungarn

Der Industrieimmobilienentwickler baut um 26 Mio. EUR ein neues Verteilzentrum und holt sich die Fiege Logistik als Mieter an Bord.

08.01.2026

Dreier AG: Nachhaltige Logistik als langfristige Strategie

Die neuste E-Fahrzeuggeneration erreicht mit einer Vollladung bereits eine Reichweite von 500 Kilometer.

08.01.2026
Anzeige