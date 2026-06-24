Rhenus und Cosco schmieden Allianz für die Hafenlogistik

24.06.2026

Die Infrastruktur von Cuxhaven wird als entscheidend für die Schaffung eines effektiven Multi-Purpose- und Projektlogistik-Hubs in Deutschland angesehen.

Rhenus und Cosco schmieden Allianz für die Hafenlogistik Bild: Rhenus SE & Co. KG
Die deutsche Rhenus Gruppe und Cosco Shipping Specialized Carriers aus China haben kürzlich eine strategische Partnerschaft vereinbart, die darauf abzielt, die Logistik- und Transportmöglichkeiten am Standort Rhenus Cuxport in Cuxhaven zu erweitern.Diese Zusammenarbeit wird durch ein Memorandum of Understanding (MoU) formalisiert und soll die Kompetenzen beider Unternehmen in den Bereichen Projektladung, Schwergut und Spezialtransporte bündeln.Nach Angaben der beiden Firmen zielt die Partnerschaft zwischen Rhenus und Cosco Shipping auf die Verbesserung von Lieferkettenlösungen und die digitale Integration von Hafen- und Schifffahrtsprozessen ab.Damit rückt die End-to-End-Abwicklung komplexer Transporte stärker in den Fokus.Cosco Shipping bringt eine Flotte von über 200 Spezialschiffen in die Kooperation ein.

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