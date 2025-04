Rewe Group Österreich baut um 600 Mio. EUR neues Logistikzentrum

Bis 2030 errichtet der Handelskonzern in Wiener Neudorf ein teilautomatisches Warenlager. Es dient der langfristigen Versorgungssicherheit in der Ostregion.

Mit einem Investitionsvolumen von 600 Mio.EUR errichtet der Billa-Mutterkonzern Rewe auf dem Gelände der Unternehmenszentrale in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling ein neues Trockensortiment-Lager.Dazu werden schon bestehende bebaute Flächen der Handelskette genutzt.Der Baustart für das neue Logistikzentrum ist für 2026 geplant, die Fertigstellung für 2030 vorgesehen.„Es ist das größte Infrastrukturprojekt der Unternehmensgeschichte in Österreich und das größte Investment eines Privatunternehmens der letzten Jahre in Niederösterreich“, informiert Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti.