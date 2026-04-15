Rekordumsatz in 2025 animiert Dachser zu rund 350 Mio. EUR Investitionen

15.04.2026

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Kempten beschäftigt rund 37.500 Mitarbeitende an weltweit 427 Standorten.

Rekordumsatz in 2025 animiert Dachser zu rund 350 Mio. EUR Investitionen Bild: Dachser
Der Logistikdienstleister Dachser meldet für 2025 einen Umsatz von rund 8,3 Mrd.EUR.Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem neuen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte.Die beförderte Tonnage stieg auf 46,7 Mio.Tonnen (+5,8 %), die Zahl der Sendungen erhöhte sich auf 86,2 Mio.

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