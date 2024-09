Post vor Umbau des Salzburger Logistikzentrums

Vor genau 25 Jahren wurde die Paketsortieranlage am Standort in Wals-Siezenheim in Betrieb genommen.

Nach 25 Jahren und mehreren Adaptierungen steht das Post-Logistikzentrum in Wals-Siezenheim vor einer umfassenden Modernisierung, um für die Zukunft gerüstet zu sein.Derzeit laufen die Planungen für den komplexen Umbau, der in mehreren Etappen erfolgen wird.Aufgrund der Lage und Bedeutung des Logistikzentrums im Netzwerk der Post wird der Betrieb während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten.Das Logistikzentrum in Thalgau wird in dieser Zeit die Paketsortierung in Wals-Siezenheim entlasten.„Vor 25 Jahren haben wir in Salzburg den Grundstein für unser heutiges Paket-Netzwerk gelegt.