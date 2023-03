Post: Umsatzminus in der Division Paket und Logistik

Für 2023 ist die Kapazitätserweiterung für Paketdienstleistungen in Österreich auf eine Sortierkapazität von 140.000 Paketen pro Stunde geplant.

Das Jahr 2022 war für die Österreichische Post von herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt.Die hohe Inflation sowie Kriegshandlungen in der Ukraine mit den damit verbundenen Energieengpässen beeinflussten das Konsumverhalten.So verzeichnete auch die Division Paket und Logistik im Geschäftsjahr Umsatzeinbußen insbesondere im Paketgeschäft der Türkei, aber auch Rückgänge bei pandemiebedingten Sonderlogistikleistungen.Im Allgemeinen zeigt sich die Österreichische Post aber zufrieden: „Vor diesem Hintergrund ist das Jahr 2022 mit einem stabilen Umsatz in Höhe von 2,52 Mrd.Euro zufriedenstellend verlaufen“, so Generaldirektor Georg Pölzl und ergänzt: „Während das erste Halbjahr noch mit Umsatzrückgängen von vier Prozent im Vergleich zu den sehr guten Halbjahreszahlen des Vorjahres zu kämpfen hatte, konnten die Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr um 4,2 Prozent gesteigert werden.