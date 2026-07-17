Port of Antwerp-Bruges spürt Exportschwäche in Westeuropa

Trotz schwieriger Marktbedingungen behauptet der belgische Seehafen seinen Marktanteil und profitiert von Entwicklungen in den Containerallianzen.

Im Port of Antwerp-Bruges wurden im ersten Halbjahr 2026 rund 133,9 Mio.Tonnen maritime Güter umgeschlagen – ein Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Der Containerumschlag in TEU sank in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 6,8 Mio.TEU; die 74,2 Mio.Tonnen bedeuteten einen Rückgang um 3,6 Prozent.