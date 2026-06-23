PJM erweitert digitales Güterwagen-Monitoring

23.06.2026

Die Grazer Spezialfirma setzt dabei auf automatisierte Qualitätskontrolle und durchgängige Rückverfolgbarkeit.

PJM erweitert digitales Güterwagen-Monitoring Bild: pJ Monitoring
Das steirische Bahntechnologieunternehmen PJ Monitoring hat am Standort Graz eine neue digitale Produktionsstätte für sein WaggonTracker-System in Betrieb genommen.Die bisher genutzte Produktionshalle soll künftig vor allem für Entwicklung und Prototypenbau eingesetzt werden.Im Mittelpunkt der neuen Fertigung steht das digitale Gesamtsystem WaggonTracker, das Funktionen zur automatisierten Bremsprobe mit einem umfassenden Monitoring wichtiger Güterwagen-Komponenten verbindet.Nach Angaben von PJM zählt das System zu den technologisch führenden Lösungen im Schienengüterverkehr und soll helfen, Betriebsabläufe effizienter und sicherer zu gestalten.Ein zentrales Merkmal der neuen Produktionsstätte ist die vollständig digitalisierte Qualitätssicherung.

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