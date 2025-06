Pfenning und CTL verschränken ihre Kompetenzfelder

Die Pfenning Gruppe erweitert durch den Schulterschluss mit der Cargo Trans Logistik AG (CTL) ihr Leistungsportfolio um den Bereich Stückgutlogistik.Über die Zusammenarbeit mit 30 internationalen Partnern in ebenso vielen europäischen Ländern deckt die Stückgutkooperation aus Homberg das gesamte europäische Gebiet ab.Martin Königstein, Geschäftsführer für die Bereiche Transport und Distribution bei der Pfenning Logistics GmbH, sieht in der Kooperation großes Potenzial: „Bislang konnten wir im Bereich Stückgut keine vollumfängliche Lösung für unsere Kunden realisieren – ein wichtiger Baustein in der Supply Chain hat gefehlt.Durch die Partnerschaft mit der CTL schließen wir diese Lücke und können unsere Kunden künftig noch umfassender entlang ihrer Wertschöpfungskette begleiten.“ Mit 125 Jahren Erfahrung zählt die Pfenning Gruppe zu den führenden Kontraktlogistikern in Deutschland.

