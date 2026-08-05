Panattoni entwickelt neuen Gewerbepark in Schwechat

05.08.2026

Zielgruppe sind Unternehmen aus den Branchen Life Sciences, Pharma und Medizintechnik sowie flughafennahe Dienstleister.

Panattoni entwickelt neuen Gewerbepark in Schwechat Bild: Panattoni
Der Logistik- und Industrieimmobilienentwickler Panattoni investiert in den Standort Schwechat und entwickelt dort auf dem ehemaligen Areal der Hammerbrotwerke den „Panattoni Park Wien Ost“.Auf einer Grundstücksfläche von rund 31.800 m2 entstehen insgesamt 16.050 m2 Mietflächen für Logistik- und Light-Industrial-Nutzungen.Das Projekt umfasst rund 13.

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