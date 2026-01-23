Paketversand von Ringana wechselt zur Post

23.01.2026

Langfristige Distributionspartnerschaft soll das Wachstum des Unternehmens verlässlich und kontinuierlich unterstützen.

Paketversand von Ringana wechselt zur Post Bild: Österreichische Post / Von links: Thomas Kieras, Key Account Management E-Commerce-Solutions Österreichische Post AG, Thomas Ofner, Leitung Key Account Management, E-Commerce-Solutions Österreichische Post AG, Michael Russ, COO Ringana, Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik Österreichische Post AG, Michael Wannemacher, CEO Ringana, Ulla Wannemacher, Prokuristin Ringana, Andreas Wilfinger, CEO Ringana, Michael Maurer, Director E-Procurement & Logistics Ringana.
Der im oststeirischen Hartberg ansässige Produzent von Frischekosmetik und natürlicher Nahrungsergänzung Ringana stellt den Paketversand auf neue Beine.Ab sofort betreut die Österreichische Post alle Online-Bestellungen im Inland und die Lieferungen zu den deutschen Kunden.Der Versand in weitere europäische Länder über das Logistiknetzwerk der Post Gruppe wird derzeit getestet. „Als Unternehmen, das seit jeher auf höchste Qualität und gelebte Nachhaltigkeit setzt, ist es für uns essenziell, Logistiker an unserer Seite zu wissen, die diese Werte teilen.Mit der Österreichischen Post haben wir einen langfristigen Distributionspartner gefunden, der unser Wachstum verlässlich und kontinuierlich unterstützt“, kommentiert Ringana CEO Michael Wannemacher die Kooperation.

