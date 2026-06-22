Nosta: Kontraktlogistik und Transporte für Panasonic HVAC

Zum Aufgabengebiet des Logistikers gehört die Verbindung der Fertigungsstandorte in Europa und Asien mit Kunden im DACH-Raum und Benelux.

Bild: Nosta Group / Von links: Nicolas Gallenkamp, CEO der Nosta Holding GmbH, Philipp Stephan, General Manager Supply Chain Europe bei Panasonic Heating Ventilation Airconditioning Europe und Jan Steinacker, Head of Contract Logistics Germany bei der Nosta Group.

Ladbergen in Nordrhein-Westfalen wird künftig die Logistikdrehscheibe für Panasonic HVAC (Heating, Ventilation, Airconditioning).Dafür stellt der Full-Service-Logistiker Nosta Group in seiner Multi-User-Anlage 12.000 m² Lagerfläche für Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik bereit.Die Waren erreichen den Standort aus europäischen sowie asiatischen Produktionsstandorten und werden künftig durch Nosta Logistics an europäische Kunden mit Schwerpunkt auf den DACH-Benelux-Raum ausgeliefert.Derzeit stattet der Logistikdienstleister das Lager mit kundenspezifischer Lagertechnik aus, im Anschluss folgt die schrittweise Inbetriebnahme.