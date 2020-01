Noerpel-Gruppe eröffnet neuen Speditionsterminal in München

Die Noerpel-Gruppe hat soeben ihren 12.000 m² großen Speditionsterminal in Odelzhausen offiziell in Betrieb genommen. Der Neubau wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Logistikimmobilienentwickler Panattoni Europe direkt an der A8 zwischen München und Augsburg im Landkreis Dachau realisiert. Er bietet dem Tochterunternehmen Ascherl-Noerpel Platz für die weitere Expansion.

Die neue Speditionsanlage in Odelzhausen verfügt über rund 8.800 m² Umschlagfläche, 100 Verladetore sowie moderne Büroräume. Ascherl-Noerpel realisiert für seine Kunden vor allem Landverkehre – innerhalb Deutschlands genauso wie in alle europäischen Länder. Außerdem zählen See- und Luftfrachtabwicklung sowie Bahntransporte zu den Leistungen.

„Der neue Standort mit moderner Infrastruktur bietet alle Möglichkeiten, gemeinsam mit unseren Kunden weiter zu wachsen“, sagt Stefan Noerpel-Schneider. „Wir sehen in der Region einen großen Bedarf für internationale, anspruchsvolle Transport- und Logistiklösungen.“ Schon heute bewegt das Team in Odelzhausen mehr als 800 Tonnen Güter pro Tag – Tendenz steigend.

Am bisherigen Standort von Ascherl-Noerpel in München waren die Kapazitäten erschöpft, aufgrund der Innenstadtlage konnte das Unternehmen nicht weiter expandieren. Der Standortumzug war deshalb dringend notwendig. Mit rund 70 Lkw-Ladungen transportierte Noerpel im Dezember Lager- und Büro-Equipment, Arbeitsgeräte sowie technische Ausstattung von München nach Odelzhausen.

Die im Jahr 1881 gegründete Noerpel-Gruppe ist heute einer der führenden Logistikdienstleister in Süddeutschland. Mit 16 Standorten in Deutschland und der Schweiz, davon allein zehn in Baden-Württemberg und Bayern, zählt das Familienunternehmen aus Ulm zu den am stärksten wachsenden Anbietern der Branche.

Die Noerpel-Gruppe verknüpft die Leistungsbereiche Transport und Logistik mit umfangreichen Co-Packing-Services und einer eigenen Personaldienstleistung. Für das Geschäftsjahr 2019 steht ein Umsatz von rund 480 Mio. Euro in Aussicht.

www.noerpel.de