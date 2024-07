Generationswechsel bei der 100-jährigen Nieten Spedition

Das 1924 gegründete Familienunternehmen beschäftigt heute an 25 Standorten in fünf europäischen Ländern mehr als 150 Mitarbeitende.

Die Nieten Internationale Spedition - Zollservice Freilassing blickt auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück.Dieser Anlass wurde im Rahmen einer zweitägigen Feier mit Kunden, Geschäftspartnern, ehemaligen und aktiven Mitarbeitern sowie Vertretern des öffentlichen Lebens gefeiert.Dabei erfolgte auch der Übergang auf die nächste Generation.Klaus Lastovka, der das Unternehmen seit 1994 als Alleinverantwortlicher und Inhaber geleitet hatte, übergab das Zepter an seine Tochter Maria, die es nun in der vierten Generation in das zweite Jahrhundert führen wird.Die Wurzeln des Freilassinger Unternehmens finden sich im Sudetenland der 20-er Jahre des letzten Jahrhunderts: Carl August Nieten suchte in dieser Zeit einen Partner, um die Holztransporte an der Oberelbe besser einsteuern zu können.