Neuer UECC-Präsident kommt aus Österreich

Hohe Auszeichnung für Davor Sertic: Der Spartenobmann Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien ist in Luxemburg zum neuen Präsidenten der Vereinigung europäischer Industrie- und Handelskammern (UECC) gewählt worden.Die UECC vertritt 50 Interessenverbände aus sechs Staaten.Sie setzt sich im Einzugsgebiet von Rhein, Rhone und Donau sowie den Alpen für eine an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientierte Verkehrspolitik ein.„Es ist mir eine große Ehre, die Präsidentschaft der UECC zu übernehmen und wichtige Initiativen aus Wien auch europaweit anzuregen“, erklärte Davor Sertic bei seiner Antrittsrede in Luxemburg.Es sei sein Ziel, gesamtheitliche und nachhaltige Verkehrskonzepte auf europäischer Ebene zu initiieren.

