Neue Organisationsstruktur bei der Prangl Gruppe

Das Leistungsportfolio für schwere Lasten des Wiener Familienunternehmens erfüllt den Bedarf vieler Branchen.

Die Prangl Gruppe ist seit mehr als 60 Jahren international in den Bereichen Kranverleih, Arbeitsbühnenvermietung sowie der Durchführung von Sondertransporten und Schwerlastverbringungen tätig.Um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, wurde kürzlich die Organisationsstruktur angepasst.Christian Prangl, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, zieht sich zunehmend in seine Eigentümerrolle zurück.Mit ihm gemeinsam wird die Gruppe von einem Board bestehend aus drei Experten gesteuert.Die Funktion des CSO Group hat Gerhard Eisenkölbl übernommen.