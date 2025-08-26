Anzeige

Neue Logistikimmobilie für die Raben Group am Standort Salzburg

26.08.2025

Der international tätige Logistikdienstleister hat in der Mozartstadt eine Liegenschaft mit hohem Entwicklungspotenzial von STC Immobilien erworben.

Neue Logistikimmobilie für die Raben Group am Standort Salzburg Bild: Raben Group
Die STC Immobiliengruppe hat ein rund 14.587 m² großes, langfristig teilvermietetes Logistik- und Betriebsgrundstück im Salzburger Stadtteil Schallmoos an die international tätige Raben Group veräußert.Die Liegenschaft in der Vilniusstraße 5 umfasst eine großflächige Industriehalle, ein freistehendes zweigeschossiges Bürogebäude sowie eine weitläufige Grünfläche.Die verkehrsgünstige Lage unweit des Salzburger Hauptbahnhofs bietet optimale Voraussetzungen für Logistik- und Gewerbenutzungen.Ergänzt wird dies durch die gute Einbindung in das öffentliche Verkehrsnetz.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Zero Emission Transport zieht erfreuliche Bilanz

Das im Juni 2024 gestartete Pilotprojekt der Wirtschaftskammer Wien zeitigt beim CO2-Ausstoß sichtbare Erfolge.

26.08.2025

Paketaufkommen erklimmt einen neuen Rekordwert

430 Mio. Packerl wurden 2024 in Österreich geliefert. Online-Handel lässt viel Wertschöpfung ins Ausland abfließen.

25.08.2025

Wie TLE Transport & Logistik maximale Flexibilität erreicht

Scania Rent eröffnet dem Unternehmen Zugriff auf einen modernen und vielseitigen Fahrzeugpool –ohne langfristige Kapitalbindung.

25.08.2025
Anzeige
Anzeige