Neue Logistikimmobilie für die Raben Group am Standort Salzburg

Der international tätige Logistikdienstleister hat in der Mozartstadt eine Liegenschaft mit hohem Entwicklungspotenzial von STC Immobilien erworben.

Die STC Immobiliengruppe hat ein rund 14.587 m² großes, langfristig teilvermietetes Logistik- und Betriebsgrundstück im Salzburger Stadtteil Schallmoos an die international tätige Raben Group veräußert.Die Liegenschaft in der Vilniusstraße 5 umfasst eine großflächige Industriehalle, ein freistehendes zweigeschossiges Bürogebäude sowie eine weitläufige Grünfläche.Die verkehrsgünstige Lage unweit des Salzburger Hauptbahnhofs bietet optimale Voraussetzungen für Logistik- und Gewerbenutzungen.Ergänzt wird dies durch die gute Einbindung in das öffentliche Verkehrsnetz.