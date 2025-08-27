Nagel-Group macht ihr gesamtes Palettenmanagement digital

Die Beseitigung der „Zettelwirtschaft“ erhöht bei dem Logistikunternehmen die Sicherheit in der Lieferkette signifikant.

Nach einer erfolgreichen Testphase an vier Pilotstandorten im Juni und Juli 2025 hat die Nagel-Group jetzt in allen ihren 130 Niederlassungen in Europa das Lademittelmanagement der Startup-Firma Logistikbude synchron und flächendeckend eingeführt.Angekündigt hatte man diese großflächige Digitalisierungsinitiative bereits Anfang 2025, mit dem Ziel, das Mehrwegmanagement (die Ladehilfsmittel) über die Software-as-a-Service-Lösung der Logistikbude unternehmensweit digital zu managen.Die Nagel-Group, die jedes Jahr rund 25 Mio.Europaletten, 35 Mio.Euroboxen sowie 3 Mio.