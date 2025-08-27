Anzeige

Nagel-Group macht ihr gesamtes Palettenmanagement digital

27.08.2025

Die Beseitigung der „Zettelwirtschaft“ erhöht bei dem Logistikunternehmen die Sicherheit in der Lieferkette signifikant.

Nagel-Group macht ihr gesamtes Palettenmanagement digital Bild: Logistikbude
Nach einer erfolgreichen Testphase an vier Pilotstandorten im Juni und Juli 2025 hat die Nagel-Group jetzt in allen ihren 130 Niederlassungen in Europa das Lademittelmanagement der Startup-Firma Logistikbude synchron und flächendeckend eingeführt.Angekündigt hatte man diese großflächige Digitalisierungsinitiative bereits Anfang 2025, mit dem Ziel, das Mehrwegmanagement (die Ladehilfsmittel) über die Software-as-a-Service-Lösung der Logistikbude unternehmensweit digital zu managen.Die Nagel-Group, die jedes Jahr rund 25 Mio.Europaletten, 35 Mio.Euroboxen sowie 3 Mio.

