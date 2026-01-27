Auf dem nächsten Schritt zum H2-basierten Lkw-Transport

27.01.2026

Wie sein Vorgänger eignet sich der Mercedes-Benz NextGenH2 Truck insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen im schweren Fernverkehr.

Auf dem nächsten Schritt zum H2-basierten Lkw-Transport Bild: Daimler Truck
Nach dem erfolgreichen Entwicklungs- und Testprogramm mit Prototypen der ersten Generation seiner Brennstoffzellen-Lkw zeigt Daimler Truck nun erstmals den Mercedes-Benz NextGenH2 Truck.Im Rahmen einer Kleinserienproduktion sollen 100 dieser weiterentwickelten Sattelzugmaschinen im Mercedes-Benz Werk Wörth gebaut und ab Ende 2026 bei verschiedenen Kunden in den Praxisbetrieb gehen.Bei der Entwicklung des neuen Modells wurden die bewährten Stärken des Mercedes-Benz GenH2 Truck der ersten Generation übernommen.Es kommt weiterhin Flüssigwasserstoff zum Einsatz, der Reichweiten von deutlich über 1.000 Kilometern mit einer Tankfüllung bei voller Ausladung ermöglicht.

