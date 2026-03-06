Müller Transporte fordert Schritte gegen Preisexplosion

Aus Sicht des Unternehmens sind die Maßnahmen der Regierung unzureichend, um die drohende Teuerungswelle zu stoppen.

Angesichts der eskalierenden Kriegshandlungen im Nahen Osten warnt das Wiener Neudorfer Logistikunternehmen Müller Transporte vor einer spürbaren Preisexplosion bei Transportkosten, Lebensmitteln und Gebrauchsgütern.Geschäftsführer Fritz Müller fordert, dass rasch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um einen Ölpreisschock und Inflation zu vermeiden.Wegen der Nahost-Krise prognostizieren Wirtschaftsexperten weiter steigende Rohöl- und Treibstoffpreise.Betroffen davon sind in Österreich viele Branchen - Industrie, Handel, Landwirtschaft – aber auch Pendler und Privathaushalte.Fritz Müller schlägt eine sofortige Aussetzung oder deutliche Senkung der Mineralölsteuer vor, um Preis- und Kostensteigerungen zumindest abzufedern.