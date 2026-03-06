Müller Transporte fordert Schritte gegen Preisexplosion

06.03.2026

Aus Sicht des Unternehmens sind die Maßnahmen der Regierung unzureichend, um die drohende Teuerungswelle zu stoppen.

Müller Transporte fordert Schritte gegen Preisexplosion Bild: Facebook - MüllerTransporte
Angesichts der eskalierenden Kriegshandlungen im Nahen Osten warnt das Wiener Neudorfer Logistikunternehmen Müller Transporte vor einer spürbaren Preisexplosion bei Transportkosten, Lebensmitteln und Gebrauchsgütern.Geschäftsführer Fritz Müller fordert, dass rasch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um einen Ölpreisschock und Inflation zu vermeiden.Wegen der Nahost-Krise prognostizieren Wirtschaftsexperten weiter steigende Rohöl- und Treibstoffpreise.Betroffen davon sind in Österreich viele Branchen - Industrie, Handel, Landwirtschaft – aber auch Pendler und Privathaushalte.Fritz Müller schlägt eine sofortige Aussetzung oder deutliche Senkung der Mineralölsteuer vor, um Preis- und Kostensteigerungen zumindest abzufedern.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Jetzt in 25 Städten grüner Zustellservice

Das Konzept Emission-Free Delivery wurde bislang in 10 Ländern Europas implementiert – auch im Hinblick auf künftige Einfahrverbote für konventionelle Fahrzeuge.

05.03.2026

Schachinger Logistik ist nun ein „Leitbetrieb Austria“

In der Zertifizierung sieht das Unternehmen einen weiteren Schritt zu zukunftsorientierter und verantwortungsvoller Betriebsführung.

05.03.2026

myDPD-App: Meilenstein von einer Million Downloads

Für den privaten österreichischen Paketdienst ist die Digitalisierung ein zentrales Element der Unternehmensstrategie.

05.03.2026
Anzeige