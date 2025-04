Müller Transporte engagiert Experten für die Digitalisierung

Müller Transporte mit Hauptsitz in Wiener Neudorf (NÖ) zählt zu Österreichs führenden Transportdienstleistern im Bereich temperaturgeführte Ladungen.An seinen sechs Firmenstandorten in Österreich und dem benachbarten Ausland beschäftigt das Unternehmen rund 700 Mitarbeitende.Ab sofort verstärkt Thomas Sommereder das Team als Key Account & Business Development Manager für den Geschäftsbereich Pharma. Der ausgebildete Informatik-Kaufmann und Absolvent zahlreicher nationaler und internationaler Managementprogramme verfügt über umfassende Erfahrung in Führungs- und Schlüsselpositionen in der Pharmalogistik sowie im Gesundheitswesen.Der 40-jährige gilt als ausgewiesener Experte für die Digitalisierung von Logistikprozessen, die Einführung und Weiterentwicklung von SAP-Systemen (SD, MM, EWM) sowie für die strategische Prozessführung im Pharmabereich.

