Müller – Die Lila Logistik stärkt Standort Blaufelden

Moderne AutoStore-Anlage erlaubt flexible Skalierung im eCommerce. Zum Einsatz kommen mehr als 130 Roboter.

Bild: Müller - Die Lila Logistik / Die neue AutoStore-Anlage von Lila Logistik in Blaufelden lagert und kommissioniert Kleinteile automatisiert und platzsparend.

Die Müller – Die Lila Logistik SE mit Zentrale in Besigheim-Ottmarsheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg investiert in eine hochautomatisierte Logistikanlage am Standort Blaufelden im Landkreis Schwäbisch-Hall.Das Projekt zählt zu den größten Einzelinvestitionen in der Firmengeschichte des Logistikdienstleisters und markiert einen weiteren Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.„Wir investieren in Blaufelden, weil wir an die Entwicklung unserer Branche glauben und an unsere Rolle darin“, sagt CEO und Gründer Michael Müller.„Es geht uns darum, Chancen zu nutzen, Potenziale freizusetzen und den Blick nach vorn zu richten.“ Kernstück der Anlage ist ein AutoStore-System zur automatisierten Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen.