Anzeige

Müller – Die Lila Logistik stärkt Standort Blaufelden

30.10.2025

Moderne AutoStore-Anlage erlaubt flexible Skalierung im eCommerce. Zum Einsatz kommen mehr als 130 Roboter.

Müller – Die Lila Logistik stärkt Standort Blaufelden Bild: Müller - Die Lila Logistik / Die neue AutoStore-Anlage von Lila Logistik in Blaufelden lagert und kommissioniert Kleinteile automatisiert und platzsparend.
Die Müller – Die Lila Logistik SE mit Zentrale in Besigheim-Ottmarsheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg investiert in eine hochautomatisierte Logistikanlage am Standort Blaufelden im Landkreis Schwäbisch-Hall.Das Projekt zählt zu den größten Einzelinvestitionen in der Firmengeschichte des Logistikdienstleisters und markiert einen weiteren Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.„Wir investieren in Blaufelden, weil wir an die Entwicklung unserer Branche glauben und an unsere Rolle darin“, sagt CEO und Gründer Michael Müller.„Es geht uns darum, Chancen zu nutzen, Potenziale freizusetzen und den Blick nach vorn zu richten.“ Kernstück der Anlage ist ein AutoStore-System zur automatisierten Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Leiser Elektro-Kran werkt auf Baustellen in Wien

Frankstahl fährt emissionsfrei in die Innenstadt-Bezirke und bringt dort einen vollelektrischen Ladekran zum Einsatz.

30.10.2025

Waberer’s schließt Bündnis mit KTZ Express aus Kasachstan

Ziel der Partner ist die Gründung eines Joint Ventures zur Entwicklung und zum Betrieb eines intermodalen Terminals in der Region Budapest.

29.10.2025

ZooRoyal setzt weiter auf die Kontraktlogistik von Loxxess

Vom Katzenfutter bis zur zerbrechlichen Aquarienlampe müssen alle Artikel sicher bei den Endkunden ankommen.

29.10.2025
Anzeige
Anzeige