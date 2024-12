MSC wird Aktionärin der HHLA-Gruppe

Schweizer Reederei steigt bei Deutschlands größtem Seehafen mit 49,9 Prozent ein. MSC-Umschlag an den HHLA-Terminals soll auf 1 Mio. TEU wachsen.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) ist künftig ein strategisches Gemeinschaftsunternehmen, an dem die Stadt Hamburg als Mehrheitsaktionärin 50,1 Prozent hält, die Genfer MSC Group über ihre Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft die restlichen 49,9 Prozent.Das geht aus parallelen Mitteilungen der HHLA und der MSC Group hervor.Die MSC Group hatte am 23.Oktober 2023 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet.Anfang Oktober 2024 gab die EU-Kommission dann grünes Licht für die Übernahme.