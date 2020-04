Mosolf Gruppe plant hohe Investitionen am Standort Wilhelmshaven

Die Mosolf Gruppe plant 2020 hohe Investitionen am Standort Wilhelmshaven. Neben der Automobillogistik vertreibt das Unternehmen über die Wilhelmshavener Niederlassung Elektronutzfahrzeuge seines Tochterunternehmens Tropos Motors Europe mit Produktionsstätte in Herne. In Deutschland sollen in diesem Jahr 2.000 der kompakten elektrischen Nutzfahrzeuge der Klasse L7E gebaut werden.

Von Wilhelmshaven aus werden diese in den norddeutschen und skandinavischen Markt geliefert. Auch plant Mosolf für den kanadischen Hersteller dynaCERT den Vertrieb einer Hybridlösung für Dieselmotoren zur Schadstoffreduzierung.

Inke Onnen-Lübben verantwortet am Standort künftig das gesamte Produktportfolio der Mosolf Gruppe. Zu ihren Aufgaben zählt auch die Begleitung des Aufbaus eines Automobilumschlagterminals für die Schiffsverladung im Wilhelmshavener Innenhafen sowie die Lagerung von Fahrzeugen auf verfügbaren Freiflächen des Güterverkehrszentrums JadeWeserPort. Dabei wird sie von Jens Burmester als Manager Operations eng begleitet.

Die studierte Wirtschaftsingenieurin war zwölf Jahre in der Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen GmbH tätig, zunächst im Marketing, dann als Geschäftsführerin. Vor ihrem Wechsel zu Mosolf verantwortete Inke Onnen-Lübben beim Web- und Softwareentwickler böwa GmbH in Bremen das Business Development.

Dr. Jörg Mosolf, Vorstandsvorsitzender der Mosolf Gruppe: „Inke Onnen-Lübben ist eine erstklassige Managerin, die insbesondere durch ihre frühere führende Position in der Hafenwirtschaft über eine hervorragende lokale Vernetzung und einen großen internationalen Erfahrungsschatz verfügt.“

Die Mosolf Gruppe gehört zu den führenden Systemdienstleistern der Automobilindustrie in Europa. Zum Leistungsspektrum des 1955 gegründeten Familienunternehmens mit Hauptsitz in Kirchheim unter Teck gehören maßgeschneiderte Logistik-, Technik- und Servicelösungen, die mithilfe eines europaweiten Standort-Netzwerks sowie einer multimodalen Verkehrsträgerflotte realisiert werden.

