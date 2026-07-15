Lufthansa Cargo fliegt in die Zukunft der Luftfracht

15.07.2026

Wichtiger Schritt hin zu einem schnelleren, transparenteren und widerstandsfähigeren Frachttransport entlang der gesamten Lieferkette.

Lufthansa Cargo fliegt in die Zukunft der Luftfracht Bild: Lufthansa Cargo
Lufthansa Cargo hat gemeinsam mit WiseTech Global und IBS Software den neuen einheitlichen Datenstandard „ONE Record“ der International Air Transport Association (IATA) für den Frachttransport implementiert und damit den Austausch von Sendungsdaten in einer Produktionsumgebung erfolgreich realisiert.Die Zusammenarbeit ist eine der ersten groß angelegten Projekte des ONE-Record-Standards unter Einbeziehung mehrerer Beteiligter.Der entscheidende Vorteil des neuen Standards besteht darin, dass Frachtdaten bereits vor dem eigentlichen Transport in den unternehmenseigenen Systemen geprüft und verarbeitet werden können.Zudem können deutlich mehr Frachtdaten und Dateiformate ausgetauscht werden als bisher möglich war.Das schafft mehr Transparenz entlang der gesamten Transportkette bis hinunter auf die Ebene einzelner Sendungen und bietet verbesserte Möglichkeiten für ein proaktives Management in jeder Phase des Prozesses.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Thai Airways erweitert das Angebot in München

Drei zusätzliche Direktflüge nach Bangkok als Reaktion auf die hohe Nachfrage in die Asia-Pazifik-Region.

14.07.2026

Luftfrachtbranche in Deutschland ruft nach Lösungen

Fahrermangel und Kosten stellen die Szene vor Herausforderungen. Gefordert wird mehr politische Unterstützung.

09.07.2026

NX Group: Neue Struktur für globale Luftfracht-Charter

Der „Global Charter Desk“ folgt der Sonne 24/7 und ermöglicht eine rasche Reaktion auf Kundenwünsche.

07.07.2026
Anzeige