Lufthansa Cargo fliegt in die Zukunft der Luftfracht

Wichtiger Schritt hin zu einem schnelleren, transparenteren und widerstandsfähigeren Frachttransport entlang der gesamten Lieferkette.

Lufthansa Cargo hat gemeinsam mit WiseTech Global und IBS Software den neuen einheitlichen Datenstandard „ONE Record“ der International Air Transport Association (IATA) für den Frachttransport implementiert und damit den Austausch von Sendungsdaten in einer Produktionsumgebung erfolgreich realisiert.Die Zusammenarbeit ist eine der ersten groß angelegten Projekte des ONE-Record-Standards unter Einbeziehung mehrerer Beteiligter.Der entscheidende Vorteil des neuen Standards besteht darin, dass Frachtdaten bereits vor dem eigentlichen Transport in den unternehmenseigenen Systemen geprüft und verarbeitet werden können.Zudem können deutlich mehr Frachtdaten und Dateiformate ausgetauscht werden als bisher möglich war.Das schafft mehr Transparenz entlang der gesamten Transportkette bis hinunter auf die Ebene einzelner Sendungen und bietet verbesserte Möglichkeiten für ein proaktives Management in jeder Phase des Prozesses.