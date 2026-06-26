Lufthansa Cargo: Fracht-Hub in Frankfurt nimmt Gestalt an

26.06.2026

Kern des 600 Mio. EUR-Projekts sind intelligente Materialfluss- und Fördersysteme, die sämtliche Prozessschritte eng miteinander vernetzen und für einen deutlich effizienteren Warenfluss sorgen.

Lufthansa Cargo: Fracht-Hub in Frankfurt nimmt Gestalt an Bild: Lufthansa Cargo
Lufthansa Cargo hat die erste Bauphase Alpha ihres Modernisierungsprojekts „LCCevo“ am Flughafen Frankfurt fertiggestellt und in Betrieb genommen.Das Gesamtprojekt umfasst eine Fläche von rund 80.000 m2 - das entspricht 11 Fußballfeldern - und ist mit rund 600 Mio.EUR veranschlagt.Bis 2030 sollen in zwei weiteren Bauphasen alle Bereiche des Lufthansa Cargo Centers schrittweise erneuert werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Emirates SkyCargo baut das Frachter-Streckennetz aus

Die Airline erhöht die Flugfrequenzen und erweitert das Angebot nach Ost- und Südostasien.

25.06.2026

48 Mio. USD: UPS erweitert globales Kühlkettennetzwerk

Es entstehen neue Fracht-Cross-Docks für temperaturempfindliche Medikamente und hochentwickelte Therapien in der Healthcare-Logistik.

24.06.2026

Chapman Freeborn Europe mit eigenem Raumfahrtprodukt

Das Angebot deckt ein breites Spektrum ab – von kleineren, dringend benötigten Bauteilen bis hin zu Flugzeugteilen, Triebwerken, Werkzeug und übergroßen Frachtstücken.

22.06.2026
Anzeige