Lufthansa Cargo: Fracht-Hub in Frankfurt nimmt Gestalt an

Kern des 600 Mio. EUR-Projekts sind intelligente Materialfluss- und Fördersysteme, die sämtliche Prozessschritte eng miteinander vernetzen und für einen deutlich effizienteren Warenfluss sorgen.

Lufthansa Cargo hat die erste Bauphase Alpha ihres Modernisierungsprojekts „LCCevo“ am Flughafen Frankfurt fertiggestellt und in Betrieb genommen.Das Gesamtprojekt umfasst eine Fläche von rund 80.000 m2 - das entspricht 11 Fußballfeldern - und ist mit rund 600 Mio.EUR veranschlagt.Bis 2030 sollen in zwei weiteren Bauphasen alle Bereiche des Lufthansa Cargo Centers schrittweise erneuert werden.