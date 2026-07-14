Loxygen schickt Jungspediteure auf Hafenerkundungstour

14.07.2026

Im Rahmen einer Trainingswoche gewannen die Teilnehmer der Benelux Port Immersion Week wertvolle Praxiseinblicke ins zunehmend automatisierte Hafengeschehen.

Loxygen schickt Jungspediteure auf Hafenerkundungstour Bild: Bolk Transport GmbH
Die nächste Generation von Spediteuren sieht sich mit einer Pensionierungswelle konfrontiert.Um dem potentiell damit einhergehenden Wissensverlust entgegenzuwirken, organisierten das Seablue Network, ein Netzwerk für Projektlogistiker, und Crosstrades, ein Netzwerk internationaler Spediteure, zusammen mit dem Partner Loxygen Academy einen einwöchigen Besuch in den Häfen Antwerpen-Brügge und Rotterdam, sowie am Frachtflughafen Maastricht.  Unter dem Titel Benelux Port Immersion Week brachte die internationale Trainingswoche 19 junge Menschen aus der Branche zusammen, darunter Bastian Wagner und Felix Braun vom Projektlogistiker Bolk Austria.Die Teilnehmer aus 13 Ländern nahmen dafür unter anderem Anreisewege aus Thailand, Taiwan, Singapur, Mexiko oder Norwegen auf sich.An insgesamt 6 Tagen erhielten sie wertvolle Einblicke in das Tagesgeschäft von einem Dutzend in den Häfen ansässigen Unternehmen.

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