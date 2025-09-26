Loxxess steuert internationale Logistik für Whisky.de

Mehr als 180.000 Aufträge sollen jährlich am Standort Aurach des Kontraktlogistikers bearbeitet werden.

Bild: Loxess / Von links: Maximilian Hecht, Patrick Festerling, Benedikt Lüning (alle Whisky.de), Michael Zeidler, Alexander Kirchner, Christoph Schmitt (alle Loxxess).

Der Whisky-Versandhändler Whisky.de und die Loxxess Group gehen in der Logistik künftig gemeinsame Wege.Der dafür unterzeichnete langjährige Vertrag umfasst den Wareneingang inklusive Kontrolle, die Auftragsabarbeitung und die Organisation des Versands von hochwertigem Whisky aus dem Sortiment des Onlinehändlers.„Ein schneller und verlässlicher Versand jeder Bestellung aus unserem sehr breiten Sortiment ist für uns entscheidend.Unsere Kunden haben einen hohen Qualitätsanspruch an die Produkte, aber auch an die teilweise sehr speziellen Umverpackungen.