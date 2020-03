Loxx Logistics setzt starke Impulse im Georgien-Verkehr

Es werden Stückgut- und LTL-Sendungen sowie Gefahrgut und temperaturgeführte Güter in Richtung Kaukasus transportiert

Loxx Logistics baut den Direktverkehr nach Georgien stark aus. Seit Februar organisiert die internationale Spedition zwei Abfahrten in der Woche nach Tiflis und Batumi. Dabei kooperiert man mit dem Partnerunternehmen Vengo aus Tiflis, das sich seit 2004 auf dem internationalen Markt etabliert hat.



Loxx Logistics greift auf sein für ganz Europa flächendeckendes Netzwerk zurück, über das Stückgutsendungen und Teilladungen in Gelsenkirchen konsolidiert werden. Die Ware verlässt donnerstags und freitags das Logistik-Hub im Ruhrgebiet und erreicht Tiflis nach elf Tagen. Die weitere Distribution vor Ort übernimmt die Vengo Group. Durch die Direktlinie können Stückgut- und LTL-Sendungen sowie Gefahrgut und temperaturgeführte Güter nach Georgien transportiert werden.



„Die neue Kooperation mit der Vengo Group stärkt unseren Direktverkehr nach Georgien sehr. Durch unser Netz in ganz Europa können wir nun aus vielen Ländern Sammelgut direkt nach Georgien transportieren“, sagt Knut Harbers, verantwortlich für den Georgien-Verkehr bei Loxx Logistics.

