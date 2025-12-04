Logwin Solutions investiert 2 Mio. EUR in Traiskirchen 

Mit der nachhaltigen Modernisierung des Multi-User-Lagers zeigt der Kontraktlogistiker ein klares Bekenntnis zum Standort Niederösterreich.

Die Logwin Solutions Austria GmbH investiert 2 Mio.EUR in die Modernisierung und Weiterentwicklung des Multi-User-Hubs in Traiskirchen in Niederösterreich.Dadurch wird der Standort sowohl ökologisch als auch technologisch zukunftssicher ausgerichtet.Gleichzeitig werden die betrieblichen Kapazitäten ausgebaut.Die Fertigstellung aller baulichen Neuerungen ist für das 2.