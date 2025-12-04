Anzeige

Logwin Solutions investiert 2 Mio. EUR in Traiskirchen 

04.12.2025

Mit der nachhaltigen Modernisierung des Multi-User-Lagers zeigt der Kontraktlogistiker ein klares Bekenntnis zum Standort Niederösterreich.

Logwin Solutions investiert 2 Mio. EUR in Traiskirchen  Bild: Logwin
Die Logwin Solutions Austria GmbH investiert 2 Mio.EUR in die Modernisierung und Weiterentwicklung des Multi-User-Hubs in Traiskirchen in Niederösterreich.Dadurch wird der Standort sowohl ökologisch als auch technologisch zukunftssicher ausgerichtet.Gleichzeitig werden die betrieblichen Kapazitäten ausgebaut.Die Fertigstellung aller baulichen Neuerungen ist für das 2.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Smatrics EnBW eröffnet Ladepark für grüne Logistik

Hochmoderner Standort in Regau bietet exzellente Anbindung an die A1 Westautobahn für den Straßengüterverkehr.

04.12.2025

Österreichische Post stellt Weihnachtsrekord auf

Am 1. Dezember bewegte das Unternehmen 1,6 Mio. Pakete und brach damit den Tagesrekord für das Jahr 2025.

03.12.2025

DLH Real Estate glänzt als Logistikimmobilien-Entwickler

Mit der Top-Bewertung durch das REB European Real Estate Brand Institute befindet sich das Unternehmen der Zech Group auch in den European Real Estate 500.

02.12.2025
Anzeige