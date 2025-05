Logistikpartnerschaft GW-ÖHB ist ein Volltreffer

Österreichs Handball-Herren haben sich im Mai mit einem Sieg im letzten Qualifikationsspiel gegen die Schweiz die Teilnahme an der Europameisterschaft Anfang 2026 in Skandinavien gesichert.Als offizieller Logistikpartner des Österreichischen Handballbundes (ÖHB) hat Gebrüder Weiss die Nationalmannschaft während der gesamten EURO-Qualifikation unterstützt und für reibungslose Abläufe an den Spielorten in Österreich gesorgt.Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft übernimmt Gebrüder Weiss die Transport- und Lagerlogistik für den ÖHB.Spiel- und Trainingsausstattungen wie Tore, Banden und Hallenböden lagern am Standort Wien und werden bedarfsgerecht zu allen nationalen Spielen und Turnieren gebracht, bei denen der ÖHB vertreten ist.Auch kurzfristige Einsätze und Transporte zu ungewöhnlichen Uhrzeiten gehören zum Service.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login