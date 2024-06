Logistiker QSL Österreich angelt neuen Großkunden

IPC EMEA, einer der größten Player in der Systemgastronomie, vertraut auf die Expertise des Unternehmens aus Bruck an der Leitha.

Die IPC EMEA ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, gegründet von europäischen Franchisenehmern einer bekannten Fast-Food-Restaurantkette.Sie koordiniert den Einkauf, die Verwaltung und die Versorgung von Lebensmitteln, Verpackungen und Ausrüstungen dieses Systemgastronomen.Seit November 2023 vertraut die Non-Profit-Organisation bei der Lagerung, Kommissionierung und Distribution von Brötchen, Saucen und Co der Quick Service Logistics Austria GmbH (QSL).Das Unternehmen mit Sitz in Bruck an der Leitha ist seit Jahren ein starker Logistikpartner der österreichischen Systemgastronomie.In Österreich betreut die IPC EMEA 39 Lokale.