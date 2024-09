Logistiker Gebrüder Weiss seit 30 Jahren in Rumänien

Neues Terminal in Popesti-Leordeni optimiert Warenzustellung in der Metropolregion Bukarest.

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat sein Standortnetz in Rumänien erweitert.Südöstlich von Bukarest, in Popesti-Leordeni, wurde ein neues Terminal eröffnet.Das Investitionsvolumen beträgt 20 Mio.EUR.„Der zweite Standort ergänzt unsere bestehende Anlage westlich der Hauptstadt in Bolintin-Deal und ermöglicht eine noch effizientere Warenverteilung in der Metropolregion.