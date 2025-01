Logistiker cargo-partner ist kein Transport zu schwer

Im vergangenen Jahr hat cargo-partner, ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc., wieder eine Reihe bemerkenswerter Projektverladungen durchgeführt. Mit seinem globalen Netzwerk und spezialisierten Teams koordinierte der Logistikdienstleister den Transport von übergroßen, hochwertigen und sensiblen Gütern per Luft, See, Straße und Schiene.

So hat cargo-partner Deutschland einen zeitkritischen Transport von Portalkranschienen mit einer Länge von 12 Metern und einem Gewicht von über sechs Tonnen in die USA abgewickelt. Die Waren wurden zuerst in Karlsruhe abgeholt, dann zur Zollabfertigung nach Aachen transportiert und am Flughafen in Amsterdam angeliefert. Dort wurden die Schienen in ein speziell für übergroße Fracht ausgelegtes Flugzeug mit Bugklappe verladen, nach Miami geflogen und schließlich per Lkw an ihren Bestimmungsort in Kansas gebracht.

Das dritte Jahr in Folge hat cargo-partner auch das kuwaitische Nationalteam bei der Waterjet World Series in Polen unterstützt, indem es fünf Hochleistungs-Jetskis an die Wettkampfstätte gebracht hat. Die Jetskis wurden per Luftfracht von Kuwait nach Warschau gesendet und daraufhin zügig per Lkw zum Veranstaltungsort geliefert. Nach dem Wettbewerb organisierte cargo-partner den Rücktransport nach Kuwait.

Das Team in Slowenien wickelte eine groß angelegte Projektverladung über den Hafen von Koper ab. Im Lauf des Projektes stieg das Volumen unerwarteterweise deutlich an und erreichte schließlich rund 600 Tonnen (780 m³). Zusätzlich wurde das Unternehmen mit der weiteren Verladung von Rohren mit 111 Tonnen Gewicht betraut. cargo-partner organisierte den Transport aller Waren von Shanghai bis zum endgültigen Bestimmungsort in Koper.

Die Projektladungs-Expert:innen in Gdynia organisierten den Transport von Flugzeug-Rumpfteilen nach Shanghai. Die in einer 4,15 Meter breiten und 5,71 Meter langen Kiste verpackte Fracht wurde vom Werk abgeholt und per Lkw mit Doppelbesatzung über Nacht nach Wocławy bei Danzig transportiert. Das Team von cargo-partner sicherte die Fracht auf einem Flat-Rack-Container und übergab sie am Hafen von Danzig zum Weitertransport. Nach 46 Tagen erreichte die Fracht pünktlich ihren Bestimmungsort in Shanghai.

Die Teams von cargo-partner in China und Vietnam erledigten für einen namhaften koreanischen Automobilhersteller einen Sondertransport von Maschinenteilen in Übergröße von Shanghai nach Haiphong. Die Sendung bestand aus 51 Teilen mit einem Gesamtgewicht von 685 Tonnen, wobei das schwerste Teil 142 Tonnen wog. Nach dreimonatiger, sorgfältiger Planung in enger Abstimmung mit dem Kunden wurde die Ladung erfolgreich von China nach Vietnam verschifft.

Im Rahmen seiner Leistungen für den österreichischen Beitrag auf der Weltausstellung EXPO 2025 in Osaka organisierte cargo-partner den Transport einer 16,5 Meter hohen Holzskulptur, dem Herzstück des österreichischen Pavillons. Die komplexe Konstruktion besteht aus zahlreichen ineinander verschlungenen Lamellen, die die ersten Takte von Beethovens „Ode an die Freude“ symbolisieren. Nach der Demontage in Österreich wurde die Skulptur in zehn Seefrachtcontainer verladen und per Bahn nach Hamburg gebracht. Von dort erfolgt der Hauptlauf per Seefracht nach Kobe. Abschließend wird die Skulptur per Straßentransport zum Veranstaltungsort in Osaka geliefert.

In Bosnien und Herzegowina unterstützte cargo-partner einen Großkunden beim landesweiten Transport von Solarkraftwerks-Komponenten. Das Projekt umfasste über 30 Sendungen aus mehreren Herkunftsländern, darunter Deutschland, Dänemark, Kroatien und Österreich. Die Fracht bestand aus Solarmodulen, Montageausrüstung und vorgefertigten Konstruktionen mit einem Gesamtgewicht von 310.797 Kilogramm. Insgesamt umfasste das Projekt 13 FTL-, 14 LTL- und sechs Stückgutsendungen.

Ein Maschinenbauunternehmen aus Schottland beauftragte cargo-partner mit dem Transport, der Lagerung und der Verzollung einer übergroßen Sendung mit einem Gewicht von 12.600 Kilogramm in Serbien. Obwohl das cargo-partner-Lager in Belgrad voll ausgelastet war, gelang es dem Team vor Ort, eine schnelle und sichere Lagerung zu gewährleisten. Zusätzlich organisierte cargo-partner die letzte Etappe des Transports und stellte spezielles Equipment für die Verladung der übergroßen Fracht zur Verfügung.

