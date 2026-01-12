Linz AG Hafen: Hochsaison für die „MS Eduard“

Rund drei Stunden dauert es, um die Fahrrinnen im Handels- und Tankhafen bei einer dicken Eisschicht freizubekommen.

Bild: Linz AG-fotokerschi / Der Eisbrecher „MS Eduard“ der Linz AG ist im Linzer Hafen im Einsatz und bricht Eisflächen, um die Schiffbarkeit des Hafenbeckens sicherzustellen.

22 Meter lang, 60 Tonnen schwer und mit 500 PS ausgestattet: Wenn in Linz das Donauwasser zu gefrieren droht, rückt die „MS Eduard“ aus.Mit einem stahlverstärkten Bug und einem circa ein Zentimeter dicken Stahlblechsockel rund um den Rumpf kann das Spezialschiff bis zu 15 Zentimeter dickes Eis durchbrechen.Rund drei Stunden dauert es, um die Fahrrinnen im Handels- und Tankhafen bei einer derart dicken Eisschicht freizubekommen.Der letzte Eisbrecher-Einsatz der „MS Eduard“ liegt bereits einige Jahre zurück.Im Jahr 2020 musste das Schiff vereinzelt ausrücken.