Pünktlichkeitsgarantie von 98 Prozent: Ist das in der Praxis möglich?

18.02.2026

Hamburger Express-Logistiker Zipmend hegt Zweifel und verweist auf Unterschiede bei Definitionen und statistischer Bereinigung.

Pünktlichkeitsgarantie von 98 Prozent: Ist das in der Praxis möglich? Bild: AdobeStock
Pünktlichkeitsquoten gehören zu den meistbeworbenen Kennzahlen in der Logistikbranche, sind allerdings mit Vorsicht zu genießen.Während einige Anbieter mit Quoten von 98 Prozent oder höher werben, verweist der Hamburger Express-Logistiker Zipmend auf abweichende Werte.Demnach zeigen interne Audits großer europäischer Verlader ein anderes Bild: Die tatsächlichen Pünktlichkeitsraten liegen häufig unter 90 Prozent – selbst unter Berücksichtigung eines Kulanzfensters von drei Stunden.Für Zipmend-CEO Timm Trede ist daher klar: „Wenn mir jemand eine extrem hohe Pünktlichkeitsquote präsentiert, frage ich zuerst: Wie messt ihr das?“ Nach Angaben des Express-Logistikers unterscheiden sich die zugrunde liegenden Messmethoden nämlich erheblich.Manche Anbieter definieren eine „Lieferung am Dienstag“ als 24-Stunden-Fenster, andere werten Abweichungen von drei bis vier Stunden noch als pünktlich.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

DHL übernimmt Europa-Logistik für NIO E-Fahrzeuge

Vom DHL Automotive Campus in Holtum aus erfolgt Lagerung, Vertrieb und Zollabfertigung von Teilen und Zubehör für Kunden in Nordwesteuropa.

18.02.2026

Österreichische Post: 46 Mio. Pakete in Wien-Inzersdorf

Der Einsatz von neuen Technologien bewirkt verbesserte Arbeitsbedingungen und optimierte Abläufe.

17.02.2026

Craiss Gruppe jetzt mit drei neuen Hallen am Standort Weiz

Die Dienstleistungen des deutschen Familienunternehmens gehen weit über die herkömmliche Lagerlogistik hinaus.

16.02.2026
Anzeige