Pünktlichkeitsgarantie von 98 Prozent: Ist das in der Praxis möglich?

Pünktlichkeitsquoten gehören zu den meistbeworbenen Kennzahlen in der Logistikbranche, sind allerdings mit Vorsicht zu genießen.Während einige Anbieter mit Quoten von 98 Prozent oder höher werben, verweist der Hamburger Express-Logistiker Zipmend auf abweichende Werte.Demnach zeigen interne Audits großer europäischer Verlader ein anderes Bild: Die tatsächlichen Pünktlichkeitsraten liegen häufig unter 90 Prozent – selbst unter Berücksichtigung eines Kulanzfensters von drei Stunden.Für Zipmend-CEO Timm Trede ist daher klar: „Wenn mir jemand eine extrem hohe Pünktlichkeitsquote präsentiert, frage ich zuerst: Wie messt ihr das?“ Nach Angaben des Express-Logistikers unterscheiden sich die zugrunde liegenden Messmethoden nämlich erheblich.Manche Anbieter definieren eine „Lieferung am Dienstag“ als 24-Stunden-Fenster, andere werten Abweichungen von drei bis vier Stunden noch als pünktlich.

