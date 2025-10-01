Lagermax: Neues Logistikzentrum in Rumänien

An dem strategischen Standort in Arad bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen für unterschiedliche Branchen an.

Lagermax Logistics Romania hat ein modernes Logistikzentrum in Arad in Westrumänien eröffnet.Der Neubau mit rund 23.000 m² überdachter Lagerfläche sowie zusätzlichen 600 m² moderner Büroflächen dient dem Ausbau des Logistiknetzwerks in Südosteuropa.So will man zukünftige Marktpotenziale noch effizienter erschließen.„Mit dem neu errichteten Logistikzentrum decken wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen ab.