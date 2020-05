Lagermax Gruppe legt den Fokus auf Digitalisierung

Die Haupt- und Backuprechenzentren das Salzburger Logistikers werden künftig in den heimischen Data Centern von conova gebündelt und georedundant betrieben

Digitalisierung bedeutet im Transport und Logistikwesen unter anderem, Datensysteme von Kunden und Partnern zu verknüpfen und die wesentlichen Informationen für die bestmögliche Nutzung von Kapazitäten und für eine optimierte Prozesssteuerung schnell und zuverlässig anzubieten. Die IT Systeme im Hintergrund müssen ohne Wenn und Aber funktionieren.

Das Salzburger Logistikunternehmen Lagermax hat daher beschlossen, alle wesentlichen Kernapplikationen zu zentralisieren. „Unser Ziel war es, die Geschäftsprozesse internationaler und datengesteuert aufzustellen und als Basis dafür die Systemverfügbarkeit in einer neuen Dimension aufzubauen“, erklärt Johannes Krenn, CIO des Salzburger Familienunternehmens.

Lagermax setzt ab sofort auf einheitliche, zentrale Systeme für alle Niederlassungen, in denen über 3.700 Mitarbeitende beschäftigt sind. Betrieben werden diese georedundant in den Rechenzentren von conova. Besagtes Partner ist der größte Rechenzentrumsbetreiber in der Region und als 100 Prozent Salzburger Unternehmen Vorreiter im Bereich der Georedundanz.

Die gesamte Serverlandschaft von Lagermax wird auf die conova Zentrale und die neu gebauten Rechenzentren in Hallein aufgeteilt. Die Verbindung zwischen den Data Centern erfolgt über verschlüsselte Interconnects.

„In unserer Branche zählt vor allem der Faktor Zeit. Stehzeiten oder gar Systemstillstände wären fatal. Bei der Auswahl des geeigneten Partners waren daher unter anderem die hohe Verfügbarkeit und ein 24×7 Support ausschlaggebend. Gleichzeitig sind wir uns auch des existenziellen Wertes unserer Daten bewusst und möchten diese daher in Griffweite unserer Zentrale haben“, ergänzt Johannes Krenn.

„Es freut uns sehr, dass uns das renommierte Unternehmen Lagermax seine IT-Systeme anvertraut“, zeigt sich Günther Rohrecker, Prokurist und Chief Sales Officer von conova, zufrieden. Den ständigen Zugriff auf die Systeme ermöglicht ein Remote-Hands Service. Somit ist auch in Zeiten von Zugangs- und Reisebeschränkungen jederzeit gewährleistet, dass die zentrale IT rund um die Uhr bestens betreut wird.

