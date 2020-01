Lagermax Gruppe: Erster Actros als offener Fahrzeugtransporter

Der neue Actros von Daimler Trucks ist nun erstmals als offener Autotransporter für den österreichischen Logistikdienstleister Lagermax unterwegs. Mit dem neuen Flagg­schiff von Mercedes-Benz Trucks positioniert sich das 3.600 Mitarbeiter starke Familienunternehmen aus Salzburg als Innovationsführer in einer hart umkämpften Branche.

„Seit jeher setzt Lagermax auf technische Lösungen, die die Produktivität steigern und den Ertrag sichern“, erläutert Lagermax-Fuhrparkleiter Franz Birgmann. Beispiel Predictive Powertrain Control: Die intelligente Tempomat- und Getriebesteuerung wurde im Zuge der Einführung des neuen Actros weiterent­wickelt. Sie unterstützt den Fahrer jetzt nicht nur auf Autobahnen, sondern auch im Überlandverkehr dabei, kraftstoffsparend zu fahren.

„Bei jährlich über 100.000 Kilometer Laufleistung pro Lkw ist jeder Prozentpunkt, den wir einsparen, wichtig für unseren Geschäftserfolg“, so Franz Birgmann. Die Fahrer, berichtet der Fuhrparkleiter weiter, schätzen am neuen Actros besonders das Multimedia-Cockpit und die MirrorCam. Mit dem neuen Actros in der Flotte will die Lagermax Gruppe in Zeiten des Fahrermangels das Signal als attraktiver Arbeitgeber senden, der immer die sichersten, komfortabelsten und modernsten Fahrzeuge in der Flotte hat.

Die Lagermax-Unternehmensgruppe ist mit 3.600 Mitarbeitenden in 55 eigenen Niederlassungen in zwölf Ländern Europas vertreten. Das umsatzstärkste Segment der Gruppe sind Auto­transporte und die dazugehörigen Dienstleistungen: Auf annähernd zwei Millionen Quadratmetern werden Neuwagen gelagert. Die Flotte umfasst mehr als 500 eigene Lkw, ergänzt durch Fahrzeuge von selbst fahrenden Unternehmern.

