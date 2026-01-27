Land L.I.T. Gruppe fährt im UK mit Megatrailern vor Mit der Akquisition der Spedition Olof Mtt stärkt der Logistiker vor allem die Verkehre aus den Benelux-Staaten und Deutschland.

Bild: L.I.T. / Durch die Übernahme des niederländischen Spediteurs Olof Mtt im Januar 2026 sowie des britischen Unternehmens Sapphire International Transport Ltd. im Jahr 2024 hat die L.I.T. Gruppe ihre Präsenz im Vereinigten Königreich bereits deutlich verstärkt.