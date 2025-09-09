Kühne+Nagel eröffnet neues Logistikzentrum in Venedig

Für das 16.000 m² große automatisierte Lager sucht der Speditionsdienstleister bis zu 80 Mitarbeitende.

Kühne+Nagel eröffnet laut lokalen Medienberichten am 6.Oktober 2025 sein neues Logistikzentrum in Dese in Venedig.In der Region nahmen kürzlich auch Amazon und SDA Express Courier Logistikplattformen in Betrieb.Im Vorlauf zur Eröffnung wurde die Personalvermittlungsfirma Gi Group mit der Suche und Auswahl von rund 80 Arbeitskräften beauftragt.Sie sollen künftig in dem 16.