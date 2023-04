Kräftige Lohnerhöhung bei den Speditionen

Nach vier Verhandlungsrunden haben sich die Wirtschaftskammer Österreich und die Gewerkschaft vida auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 25.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der Speditions- und Lagerbranche geeinigt.Wie die vida mitteilt, ergeben die Lohnerhöhungen in Kombination mit der Arbeitszeitverkürzung eine Erhöhung der Stundenlöhne um durchschnittlich 11,33 Prozent.Der mit 1.April 2023 rückwirkend geltende Abschluss besteht aus einer prozentuellen Lohnerhöhung, einer Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich sowie aus einer steuerfreien Teuerungsprämie in Höhe von 600 Euro (mindestens 300 Euro für Teilzeitkräfte).

