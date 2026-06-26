Kombiverkehr: 2025 brachte deutlichen Nachfragerückgang

26.06.2026

Umleitungsverkehre und längere Laufzeiten beeinträchtigten die Zuverlässigkeit der intermodalen Verkehre und erhöhten den Ressourceneinsatz.

Kombiverkehr: 2025 brachte deutlichen Nachfragerückgang Bild: Lokomotion GmbH-Fotograf Bálint Paha
Die Kombiverkehr KG warnt vor einer zunehmenden Gefährdung des Kombinierten Verkehrs in Deutschland.Trotz einer erfolgreich abgeschlossenen Unternehmenstransformation und wichtiger Investitionen in Digitalisierung und neue Verkehrsangebote wurde das Geschäftsjahr 2025 maßgeblich von den Folgen einer unzureichend koordinierten Verkehrspolitik und den Auswirkungen umfangreicher Baustellen im Schienennetz geprägt.Obwohl Transportmengen und Umsätze im Jahr 2025 gesunken sind, sieht sich der Frankfurter Intermodal-Operateur für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt.Angesichts der aktuell steigenden Nachfrage fordert die Geschäftsführung dringend verlässliche politische Rahmenbedingungen, einen konstruktiven Dialog mit der Bundesregierung sowie konkrete Entlastungsmaßnahmen, um den klimafreundlichen Schienengüterverkehr langfristig wettbewerbsfähig zu halten.  Die Herausforderungen innerhalb der Intermodal-Branche waren im Jahr 2025 vergleichbar hoch wie im Jahr zuvor.

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